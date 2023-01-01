Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Исторический парк «Россия — моя история» превращается в «Культурно-просветительский центр» Подразделение Пермского краеведческого музея становится самостоятельным учреждением культуры Поделиться Твитнуть

Как сообщил источник в Пермском краеведческом музее и подтвердили сотрудники Министерства культуры Пермского края, исторический парк «Россия — моя история» отделяется от Пермского краеведческого музея. Отныне у музея не 11 подразделений, а десять.

Исторический парк был самым молодым филиалом Пермского краеведческого музея — торжественное открытие состоялось 12 декабря 2017 года. Мультимедийные выставки работают в пространстве Речного вокзала и ж/д вокзала Пермь I.





Постановление правительства Пермского края об образовании Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр» было подписано 28 декабря 2022 года; 23 января был назначен директор — Мария Федотова, которая возглавляла исторический парк с момента его основания в ранге руководителя подразделения краеведческого музея; 27 января новое учреждение было зарегистрировано и внесено в реестр юридических лиц. В настоящий момент идут различные формальные процедуры: установление отношений с минимущества и минфином, получение электронной подписи и т.п.





Как пояснила Мария Федотова, новое учреждение — не музей. В его функции не входит хранение и изучение музейных коллекций. Как и раньше, исторический парк будет заниматься просветительской деятельностью, популяризацией и презентацией истории и культуры России и Пермского края: здесь будут проводиться выставки, лекции, образовательно-развлекательные проекты для широкой аудитории. В настоящее время в просветительском центре идёт переоборудование, наладка новой мультимедийной техники и подготовка к выставке в честь 300-летия Перми.





Как сообщает пресс-служба краеведческого музея, за пять лет существования Исторического парка его посетило более 570 тыс. человек. В основном это организованные экскурсии для школьников.

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