Алёна Бронникова Из краевого бюджета выделят 268 млн рублей на реставрацию двух исторических зданий Перми Соответствующие поправки планируют рассмотреть в сентябре Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Из бюджета Прикамья планируют дополнительно выделить 268,8 млн руб. на реставрацию двух исторических зданий Перми. Соответствующее предложение содержится в законопроекте о поправках к бюджету на 2024-2026 годы.

Согласно пояснительной записке, в бюджете на 2025 год предлагается на 54,8 млн руб. увеличить расходы на реставрацию здания хореографического училища по ул. Петропавловской, 18, которое является объектом культурного наследия «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». Также законопроектом для ремонта и приспособления внутренних помещений и инженерных сетей здания Благородного собрания по ул. Сибирской, 20 предлагается в 2025 году выделить 128 млн, а в 2026-м - 86 млн руб.

Реставрацией здания хореографического училища займётся пермское ООО «Союз ПС». В апреле с компанией был заключён контракт на 91,9 млн руб. Выполнить все работы планируется до 15 ноября 2025 года.

Проект по ремонту здания Благородного собрания в августе получил положительное заключение госэкспертизы. После реконструкции в нём планируется создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект о поправках к бюджету на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, на отрасль здравоохранения планируется выделить дополнительно 1,92 млрд руб. до 2026 года. Депутаты рассмотрят документ на пленарном заседании в сентябре.

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