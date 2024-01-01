Зарина Ситдикова Власти Прикамья планируют дополнительно направить почти 2 миллиарда на медицину Средства предусматриваются на трёхлетний период Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из бюджета Пермского края на отрасль здравоохранения планируется выделить дополнительно 1,92 млрд руб. до 2026 года. Соответствующее предложение на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания вынес губернатор. Об этом Дмитрий Махонин написал в своём telegram-канале.

Как пояснил глава Прикамья, в первом полугодии в бюджет региона поступили дополнительные доходы в размере более 9,5 млрд руб., которые сформировались за счёт роста налоговых отчислений предприятий. Накопления предлагается направить на социальные нужды.

В частности, поправки в бюджет предусматривают выделение ещё почти 980 млн руб. в 2024 году и по 470 млн руб. в 2025 и 2026 годах на здравоохранение. Эти средства необходимы для закупки вакцин и лекарственных препаратов, включая медикаменты для профилактики и лечения гепатита B и C, для оказания высокотехнологичной медпомощи и выплат молодым врачам и специалистам.

Кроме того, уже в этом году предлагается направить 2,8 млрд руб. на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы; 550 млн руб. — на отрасль образования (строительство и оснащение школ, проект «Приоритет 2030» и Передовую инженерную школу в ПНИПУ). Ещё 2,5 млрд руб. может быть отправлено в Резервный фонд для поддержки участников СВО и их семей.

Поправки будут рассмотрены депутатами на пленарном заседании в сентябре.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первый месяц осени парламентарии рассмотрят инициативу губернатора об увеличении размеров дополнительной и повышенной стипендии студентам пермских вузов.

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