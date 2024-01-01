Размер «губернаторской» стипендии в Пермском крае будет увеличен Проект закона рассмотрят в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание региона проект изменений в закон о дополнительных стипендиях для студентов. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Законопроект предполагает повысить суммы дополнительной стипендии и повышенной дополнительной стипендии, а также пересмотреть механизм их назначения. В частности, планируется увеличить размер дополнительной стипендии до 6500 руб. в месяц, а повышенной — до 12 700 руб. в месяц.

Напомним, для поддержки одарённых студентов в Пермском крае существует «губернаторская» стипендия, которая присуждается тем, кто набрал более 225 баллов по итогам трёх предметов единого государственного экзамена.

Кроме того, первокурсники, обучающиеся по приоритетным направлениям, также могут претендовать на повышенную дополнительную стипендию, которая назначается на конкурсной основе.

Предполагается, что обсуждение проекта закона состоится на заседании краевого парламента в сентябре. В случае его одобрения новые размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

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