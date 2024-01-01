Зарина Ситдикова Проект реконструкции здания Благородного собрания в Перми получил одобрение госэкспертизы После обновления фасада у объекта отремонтируют внутренние помещения Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Проектная документация на ремонт и приспособление для современного использования внутренних помещений и инженерных сетей здания Благородного собрания на ул. Сибирской, 20 в Перми получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Это следует из акта, размещённого на сайте госинспекции по охране ОКН Пермского края.

Как сообщал «Новый компаньон», в ноябре 2023 года был выбран подрядчик для разработки проекта внутренней реконструкции здания. Победителем электронного аукциона стала компания «Пермстроймет+». Специалисты организации выполнили инженерные изыскания и комплексные научные исследования, провели предварительные работы.

В ходе подготовки проектной документации выяснилось, что в здании необходимо сделать частичную перепланировку помещений, расширить отдельные проёмы, смонтировать систему вентиляции, обновить покрытие полов, установить новые двери, восстановить лепнину и настенную живопись. Для безопасного и удобного использования здания в нём также нужно защитить специальными составами конструктивные элементы, оштукатурить и покрасить стены, заменить ограждения и перила лестницы, а также модернизировать все инженерные коммуникации.

Согласно выводам госэкспертизы разработанный проект реконструкции не ставит под угрозу физическую сохранность объекта. В связи с этим он был рекомендован для согласования.

Напомним, в апреле 2022 года здание Благородного собрания передали из федеральной в краевую собственность. Спустя год у объекта отремонтировали кровлю и фасад. Стоимость реставрации обошлась в 58,7 млн руб.

Дом по ул. Сибирской, 20 является объектом культурного наследия Пермского края. Его построили в 1837 году, и изначально он предназначался для высшего общества Перми. В советские годы здесь располагался клуб УВД.

После полной реконструкции в здании планируется создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов.

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