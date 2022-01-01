Мария Сыропятова Здание Благородного собрания в Перми передали в краевую собственность В нём планируют разместить Дом актёра Поделиться Твитнуть

Клуб ГУВД

2gis.ru

Здание Благородного собрания в Перми по ул. Сибирской, 20 передано в собственность Пермского края. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества.

Объект культурного наследия (единственный характерный памятник классицизма в Перми) передан в рамках реализации проекта к празднованию 300-летия Перми. Краевые власти планируют его отреставрировать и переселить в него Дом актера.

Здание Благородного собрания было построено в 1832-37 годах архитектором Иваном Свиязевым. До революции здесь размещалось Благородное собрание, затем здание передали гарнизонному клубу, а в 1922 году разместили клуб милиции.





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