Алёна Бронникова В Перми определили подрядчика по проекту реконструкции здания «Благородного собрания» Работы обойдутся в 5,84 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Разработкой научно-проектной документации на ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей для современного использования здания бывшего клуба УВД в Перми займётся компания «Пермстроймет+». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс на определение подрядчика завершился 2 ноября. Победитель предложил выполнить работы за 5,84 млн руб., на 2,5% ниже начальной цены. Всего было подано три заявки, одна из них отклонена в связи с несоответствием участника требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Согласно техзаданию, создание проекта включает в себя несколько этапов. Сроки выполнения работ — с 21 ноября 2023 года по 20 августа 2024 года.

Дом по ул. Сибирской, 20 является объектом культурного наследия Пермского края «Благородное собрание». Его построили в 1837 году, и изначально он предназначался для высшего общества Перми. Во времена СССР здесь находился клуб УВД.

В апреле 2022 года здание передали из федеральной в краевую собственность. Власти планируют создать здесь многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов. Сейчас на объекте уже отремонтировали кровлю и фасад.

По данным сайта Сбис, ООО «Пермстроймет+» зарегистрировано в 2003 году. Директор организации — Сергей Фарберов. Основным видом деятельности является производство прочих отделочных и завершающих работ. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Компания принимала участие в 710 торгах, из них выиграла 490. Основным заказчиком является «УКС Пермского края». В марте «Пермстроймет+» стал победителем закупки на проведение капитального ремонта здания частной мужской гимназии Циммерман по ул. Луначарского, 19 в Перми.

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