Алёна Бронникова Проект нового этапа реконструкции здания Благородного собрания в Перми оценили в 6 млн рублей В здании планируется ремонт помещений и инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Здание бывшего клуба УВД на ул. Сибирской, 20 в Перми ожидает новый этап реконструкции. Разработку научно-проектной документации на ремонт и приспособление внутренних помещений и инженерных сетей для современного использования оценили в 6 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчика определят 3 ноября. На разработку проекта даётся время с 21 ноября 2023 года по 20 августа 2024 года. Контракт будет заключён с ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

Согласно техзаданию, создание проекта включает в себя несколько этапов: проведение инженерных изысканий, предварительных работ, комплексных научных исследований, прохождение историко-культурной экспертизы, сопровождение проекта в госэкспертизе и непосредственно разработка научно-проектной документации.

В апреле 2022 года стало известно, что здание на ул. Сибирской, 20 передано из федеральной в краевую собственность. В прошлом году власти сообщили о намерении создать в нём многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрацию браков, организацию торжеств, приёмов и концертов. На объекте провели работы по ремонту кровли и фасада. Стоимость реставрации обошлась в 58,7 млн руб.

Дом по ул. Сибирской, 20 является объектом культурного наследия Пермского края «Благородное собрание». Его построили в 1837 году, и изначально он предназначался для высшего общества Перми. Во времена СССР здесь находился клуб УВД.





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