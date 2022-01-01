Максим Артамонов В бывшем клубе УВД Перми создадут многофункциональное пространство В здании планируют проводить регистрации браков, концерты и приёмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В здании бывшего клуба УВД на ул. Сибирская, 20 в Перми чиновники намерены создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий. Объект планируется использовать для регистрации браков, других торжеств, приёмов и концертов. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, на объекте закончен ремонт кровли, а в тёплое время года строители приступят к финишной покраске стен. Затем предстоит масштабная работа внутри здания.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт фасада и кровли должны быть закончены в феврале 2023 года. На реставрацию выделено 58,7 млн руб.

В апреле 2022 года стало известно, что здание Благородного собрания (клуб УВД) передано из федеральной в краевую собственность. Ожидалось, что в помещение переедет Дом актёра. Однако в интервью «Новому компаньону» глава краевого минкульта Анна Платонова отметила, что этого не случится.

Позднее глава города Алексей Дёмкин сообщил, что в здание может переехать ЗАГС Ленинского района.

Дом на ул. Сибирской, 20 является объектом культурного наследия Пермского края. Его построили в 1837 году, и изначально он предназначался для высшего общества Перми. Во времена СССР здесь находился клуб УВД.

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