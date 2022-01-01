Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Я не из тех, кто приходит и отменяет всё, что было до того» И. о. министра культуры Прикамья Алла Платонова — о работе в новом статусе и подготовке к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

Илья Радченко

— Что оказалось для вас самым трудным при смене деятельности?

— Я, конечно, многого не знала в отрасли культуры и ещё должна узнать. Например, положение культуры в отдалённых районах: я понятия не имела, как там устроена сеть учреждений. Однако мне удалось разобраться; у меня один из первых докладов был на эту тему, и я уже неоднократно выезжала в территории.

Инфраструктурные вопросы в глубинке очень сложны, этим долгое время вообще не занимались или занимались по остаточному принципу. В последние годы благодаря нацпроектам было много чего сделано, но по-прежнему остаются незакрытые вопросы. Есть примеры, когда из какого-то населённого пункта по разным причинам — отсутствие зданий, кадров — уходит культура и начинает рассыпаться сам населённый пункт. Очень часто культура выступает цементом для коммуникации внутри сообщества, создаёт осмысленность времяпрепровождения.

Это, конечно, не та высокая культура, которой я привыкла заниматься в оперном театре (Алла Платонова до назначения в минкульт работала директором по развитию Пермского театра оперы и балета. — Ред.), но это тоже её важная часть.

Однако мне лично с этим не так сложно. Гораздо сложнее оказалось привыкнуть к обилию формальностей, бумажной работы. Мне нравится, когда идеи могут реализовываться быстро, а здесь, даже если уже принято решение, нужна куча документов, чтобы оно начало реализовываться: во все программы внести изменения, издать порядки, согласовать их с миллионом человек… В театре от момента, когда мы договорились о какой-то организационной схеме, до реализации может пройти совсем немного времени: сегодня договорились — завтра начали работать. Здесь же очень сложный документооборот, процедурные вопросы…

— В чём вы видите стратегию развития культуры в Пермском крае и какие вы видите первоочередные, тактические задачи, которые надо решать срочно, немедленно?

— С моей точки зрения, чтобы говорить о стратегии, сначала надо решить тактическую задачу — всё систематизировать, осмыслить и так далее. У нас в культуре в последнее время многое было сделано, и это вызывает огромное уважение. Я не из тех, кто приходит и отменяет всё, что было до того, но мне кажется, что сегодня настал момент всё собрать, рассортировать и уже создать эту стратегию. Мы слышим много упрёков по поводу того, что у нас нет культурной политики, так что наша тактическая задача — подступиться к её выработке.

Пока я не чувствую в себе достаточной информационной массы и действую скорее локально. Я смотрю на кадры, подбираю команду. На сегодня в минкульте огромная текучка и огромная перегруженность какими-то формальными задачами. Выходить на обсуждение стратегических вопросов культурной политики, развития культуры надо не внутри министерства: нам нужно так организовать эти процессы, чтобы, с одной стороны, мы максимально слышали всех, а, с другой стороны, не останавливались только на разговорах — всегда есть такой риск, когда мы собираем общественные советы и другие представительные органы.

Для меня потребность в осмысленной культурной политике — просто огромная. Этого не хватает, чтобы принимать какие-то решения, поэтому это мой внутренний запрос.

Сегодня целый пакет срочных задач, которые нельзя откладывать, — это «Пермь-300». Мы занимаемся изучением событийной линейки, которая уже сложилась. Стараемся понять, как всё распределяется по времени, насколько у нас оказываются представлены интересы различных групп людей. При этом линейка событий ещё далека от завершения, по-прежнему приходит довольно много людей, в первую очередь руководителей учреждений, с новыми инициативами, и каждый раз надо понять: условно говоря, идею приносят, а у нас, может быть, уже таких пять, похожих? А может, как раз этого-то и не хватает?

На сегодня у меня законченной картины нет, я изучаю каждое событие, даже придумала специальные разноцветные значки в компьютере для маркировки. Мне так удобнее. Надеюсь, скоро мы сможем выработать какие-то позиции и подходы, которые нам позволят от систематизации перейти к конструктивной плоскости, дополнить линейку новыми событиями. Мы, безусловно, взаимодействуем с офисом «Пермь-300», с правительством и планируем в апреле-мае разобраться с событийной линейкой и в каком-то виде её принять.

— Раз уж мы заговорили о юбилее, пройдёмся по культурным стройкам, приуроченным к этому событию, разберёмся, как с ними обстоят дела. Начнём с Центральной музыкальной школы…

— 18 февраля началась стройка, здание будет к юбилею готово. По крайней мере, сегодня ничто не предвещает сложностей, всё планово, мы контролируем процесс. В июне планируем пригласить прессу на строительную площадку — думаем, к этому времени уже будет что показать. Однако надо понимать, что после завершения строительства перед началом занятий нужно ещё провести ряд процедур: введение в эксплуатацию, получение лицензии и так далее. Мы делаем всё, чтобы к завершению строительства уже были люди, которые со всем этим будут работать. По плану в июле должна сформироваться команда, которая в качестве своей основной рабочей задачи будет видеть проработку концептуальных моментов, подготовку к лицензированию, регистрацию юридического лица, утверждение учебных программ, набор персонала и так далее. От последнего гвоздя до первых учеников может пройти не менее полугода, так что вряд ли осенью 2023 года там учёба начнётся. Это реалистичнее планировать на 2024 год.

— Большой зал филармонии…

— 7 мая там состоится последнее мероприятие перед закрытием на реконструкцию. Всё идёт по плану, всё законтрактовано, в 2023 году зал должен открыться. Мы всё делаем для того, чтобы это было именно так. Зал очень важен не только для филармонии, но и в целом для города, где не так много качественных концертных площадок. Понятно, что новое здание оперного театра к 2023 году точно не появится, а нам нужны нормальные залы для качественных концертов, в том числе юбилейных.

— То, что вы, можно сказать, генетически связаны с оперным театром, как-то поспособствует продвижению стройки нового здания? А то нам предъявили эскиз, и на этом всё заглохло…

— Ничего не заглохло. От эскиза до момента, когда можно будет сваи забивать, надо создать кучу документации, проработать все проектные решения. Эта работа ведётся, она не останавливается. Сегодня уточняются сметные параметры, и понятно, что сумма огромная. Следующий шаг — понять, откуда взять деньги. Без федеральных денег такая стройка не может состояться.

Есть понимание у руководства края, есть проект. Найдём деньги — будем строить.

— Художественная галерея?..

— А с галереей всё хорошо. Там заканчиваются археологические исследования, и уже в мае будем переходить к стройке. Строительный городок уже возводится. По графику сдача здания — четвёртый квартал 2023 года.

— «Завод Шпагина»…

— И в 2022, и в 2023 году у нас будет меньше мероприятий на территории «Завода Шпагина» из-за строительства галереи, но Дягилевский фестиваль будет проходить именно там, в «Литере А». Ведётся разработка проекта превращения «Литеры А» в Дом музыки «Дягилев» — акустическое концертное пространство.

— Там ведь разработчики — иностранцы, Кристина Зайлерн из Великобритании и Экхард Кале из Бельгии.

— Они готовы работать с Россией, с Пермью. Им очень нравится проект, нравятся задачи, которые ставит Теодор Курентзис. На эту часть работы есть финансирование, а что дальше — будет видно.

Конечно, все понимают, что время сейчас не лучшее для реализации таких проектов, однако очень часто продвижение проекта зависит от того, насколько энергично мы им занимаемся, насколько мы верим в то, что он нужен, потому что эта энергия заражает людей и увеличивает количество сторонников. Теодор Курентзис предполагает, что это пространство будет работать на весь город, это не будет только резиденция MusicAeterna; он бы хотел, чтобы там была постоянная точка притяжения. Эту идею разделяет губернатор Дмитрий Махонин, который горячо поддерживает проект.

— Музей «Пермский период» в здании цеха №5…

— Когда формировалась концепция «Завода Шпагина», предполагающая там наличие трёх музеев — музея современного искусства, музея пермского периода и художественной галереи, то получалось скопление похожих объектов в одном месте, и в общественном резонансе это отмечалось как недостаток. Сегодня концепция уточняется, и, скорее всего, музей пермского периода не найдёт там места.

Но, с моей точки зрения, это пойдёт на пользу и «Заводу Шпагина», и музею.

Мы все понимаем, что на «Заводе Шпагина» не всё хорошо с парковками, а музей «Пермский период» — это, с моей точки зрения, прямо вау! Реальный потенциал этого музея сегодня очень сильно занижен. Он вызовет гигантский интерес! Там классная проработка, сделанная Пермским краеведческим музеем, всё очень круто. Это будет реально супермегакрутой аттракцион, на который поедут автобусами. А где сегодня разместить автобусы на «Заводе Шпагина»?

Мы рассуждаем с точки зрения интересов этого музея, и мы точно найдём решение, которое будет на благо музея, на благо пермяков и того туристического потенциала, который у этой точки есть. Как бы ни сложилось, мы всё сделаем для того, чтобы он появился.

— Что же тогда будет в здании цеха №5?

— Мы сейчас не готовы говорить окончательно, но концепция прорабатывается ещё и с точки зрения того, чтобы это пространство работало экономически. Надо добиваться, во-первых, инвестиций, а во-вторых, операционной безубыточности для «Завода Шпагина».

— То есть там будут стартапы, кафе, хостел и всё такое?

— А откуда взять бюджету деньги, чтобы это креативное пространство содержать? Первоначальная концепция предполагала содержание «Завода Шпагина» целиком за счёт бюджета. Сейчас при проектировании очень тщательно взвешиваются все вопросы, в том числе, как туда придут люди, как там будут организованы парковки в достаточном количестве, как экономика будет «биться», чтобы это место жило.

Если нам по примеру других креативных пространств удастся создать место, где всё будет бурлить, взаимно обогащаться, то Пермь и Пермский край получат дополнительный импульс развития. Креативная индустрия, креативная экономика — это то, что сейчас на острие во всём мире. Мы много раз видели, как это работает.

Задача та же, что и была, — сделать классное креативное пространство, живое, в которое людям будет интересно не только приходить, но и работать там, и мы ищем современные, реалистичные подходы к решению этой задачи.

— Найдём ли мы в Перми столько стартапов?

— Мне тоже удивительно находить в Перми подобные вещи, но они реально есть. Мне казалось, например, что кинопроизводство в наших краях — это такой фантом... Я про это ничего не знала, а там оказалось столько всего интересного и перспективного!

Я предполагаю, что в ближайшее время будут презентованы новые разработки по «Заводу Шпагина», а музею, я вас уверяю, тоже будет хорошо. Я вижу в этом решении огромные новые возможности для музея. Если мы выявим и развернём туристический потенциал — а на сегодня, мы же все понимаем, туризм — это та сфера, которая привлекает внимание как инвесторов, так и государства, — то получается новая перспективная история.

Я сама ставлю перед собой задачу, чтобы к тому моменту, когда будет готова новая концепция развития «Завода Шпагина», решение по музею «Пермский период» было более проработанным и осознанным, чтобы уже были варианты, которые можно было бы обсуждать, чтобы мы видели, что в этой ситуации есть колоссальные возможности усилить этот проект.

— Есть какие-то решения по новому зданию для Музея современного искусства PERMM?

— Сейчас договор с собственником нынешнего здания — компанией «Сатурн-Р» — заключён уже не на год, а на три года, поэтому никакой срочности в вопросе переезда музея уже нет, и можно действовать более взвешенно. Конечно, в перспективе имело бы смысл найти более удачное здание, но пока однозначного решения нет.

Я много езжу по городу и смотрю разные помещения для разных задач, не только под музей PERMM, и мне кажется, что у нас большие ресурсы. Этот процесс начался в рамках подготовки к «Перми-300», и в нём задействованы многие: и городские власти, и Дмитрий Николаевич Махонин лично много ездит, осматривает объекты. Конечно, нам бы хотелось, чтобы собственники приводили в порядок здания, но если они по какой-то причине не могут или не хотят, то инициируется процедура смены собственника, чтобы здания не пустовали, не разрушались, чтобы у них было нормальное содержание, нормальная жизнь. Вы лучше меня знаете, что сейчас таких пустующих зданий много, и они могут помочь в решении разных задач. Ищем оптимальный вариант решения, чтобы были и смысловые совпадения с целями учреждения, и понимание того, откуда взять ресурсы, ведь если передавать здание под бюджетное учреждение, то и деньги должны быть бюджетными.

— И здесь нельзя не вспомнить про конструктивистское здание поликлиники на улице Лебедева, которое планировали отреставрировать для этого музея…

— Там оказалось нереально договориться с собственниками. Да и экономически нецелесообразно.

— Раз уж зашла речь о зданиях, нуждающихся в реставрации… В силе ли план переселения Дома актёра в здание Благородного собрания?

— Сложный вопрос… Фасад клуба УВД обязательно отремонтируют к 300-летию Перми, но это здание в очень плохом состоянии, и для того, чтобы там вообще какая-то жизнь была, нужна большая реставрация внутри. У Союза театральных деятелей есть свои деньги на это? Вряд ли. И получается, что им надо передать полностью готовое здание. На сегодня в программу «Пермь-300» эта история не вошла. Этот вопрос пока обсуждается.

— Продолжим эту тему — «Королёвские номера». Там по-прежнему создаётся музейный центр Романовых?

— Здесь — похожая история. К юбилею будет отремонтирован фасад и открыта временная экспозиция. Проектирование Романовского центра уже сделано — там большой коллектив, в том числе известный куратор Ольга Сафрошенко, сотрудники краеведческого музея и Государственного архива социально-политической истории, в качестве консультантов были привлечены сотрудники Государственной российской библиотеки и Елизаветинского просветительского общества. Следующим этапом будет разработка дизайн-проекта будущего центра.

Но к юбилею уже не успеем воплотить эти планы. Ресурсов на всё здание, если делать всё нормально, по уму, с реставрационными работами, сегодня нет. Там ведь всё неоднократно перепланировалось, и внутри всё не так, как было изначально, причём перепланировка была сделана как-то варварски, насколько я знаю. Чтобы там всё получилось нормально, по-музейному, аутентично, не на скорую руку, нужны ресурсы — и денежные, и временные. Даже для того, чтобы заказать деревянные окна нестандартной конфигурации, нужно очень заморочиться.

— Но ведь пройдёт юбилей, и вся движуха кончится… Многие проекты движутся именно благодаря юбилею, а где вы возьмёте импульс, чтобы всё это делать после юбилея — и клуб УВД, и «Королёвские номера», и музей «Пермский период»? Ведь подпорки в виде юбилея уже не будет.

— Мне кажется, неправильно воспринимать юбилей как конечную точку пути. Это, безусловно, очень хороший инструмент, но многие проекты лишь стартуют с юбилея. Благодаря юбилею на них обратили внимание — на те же «Королёвские номера» и клуб УВД. Наконец-то приведут в порядок фасады, и все увидят, насколько красивы эти здания. Когда такого рода преобразования появляются, то появляются и дополнительные аргументы. Я верю в то, что всё это двигает энергия человеческая, уверенность, что это необходимо, личная заинтересованность людей, заинтересованность общественности. Когда общественность говорит: «Нам это надо!», то появляется и возможность дальше развиваться. Если благодаря юбилею пермяки станут доброжелательнее, станут более открытыми для нового, общество научится сотрудничать с властью и другими институциями, то тогда возможностей и вариантов будет больше. Возможности — это то, что мы создаём своими руками. Если мы сами их не видим, откуда они возьмутся? Добрый дядя со стороны денег насыплет на музей?

Вот «Хохловка» (архитектурно-этнографический музей. — Ред.) — она ведь не в привязке к «Перми-300» развивается. Там просто принят комплексный план развития и шаг за шагом реализуется. Сейчас там есть парковка, построен визит-центр, появляются новые объекты, планируется благоустройство. Пришёл человек, который последовательно этим занимается и никуда не отступает, — директор краеведческого музея Татьяна Вострикова. А сколько лет до этого ничего не делалось?

У меня день начался со встречи с министром туризма Юлией Ветошкиной, и я очень этой встречей вдохновлена. Вот источник средств! Если сюда потекут деньги от туристов, то появятся возможности и музеи развивать, и выставки новые делать, и спектакли.

— Не могу не задать личный вопрос. Вы же многодетная мать, причём младшему ребёнку нет ещё года! Как вы справляетесь?

— Ну, во-первых, старшие мои дети уже взрослые и очень помогают. Сын, который учится в Москве, помогает морально, а тот, который живёт и работает в Перми, помогает и физически, в том числе выступает в роли няни для сестрёнок. Во-вторых, я умею оптимизировать своё время: иногда, когда я езжу по работе, муж и пятилетняя дочка едут со мной в режиме «тайных покупателей», тестируют зоопарк, галерею, «Хохловку» и так далее. Благодаря им я лучше понимаю работу учреждения, вижу, где что-то подсказать с точки зрения посетителей.

— Кто у вас глава семьи?

— Конечно, муж.

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