В здание Благородного собрания в Перми может переехать ЗАГС Ранее ожидалось, что помещение отдадут Дому актёра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В здание Благородного собрания (Пермь, ул. Сибирская, 20) может переехать ЗАГС Ленинского района. Об этом во время прямого эфира на портале 59.ru сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Он отметил, что идея разместить районный ЗАГС в этом здании принадлежит губернатору Прикамья.

«Считаю, что это прекрасное место. Особенно после того, как его реконструируют», — добавил Алексей Дёмкин.

Напомним, в настоящее время в здании Благородного собрания, где в последнее время размещался Клуб МВД, ведётся ремонт фасада и кровли. Работы должны быть закончены в феврале 2023 года.

Здание является объектом культурного наследия Пермского края.

В апреле 2022 года стало известно, что здание Благородного собрания передано из федеральной в краевую собственность. Ожидалось, что в помещение переедет Дом актёра. Однако в интервью «Новому компаньону» глава краевого минкульта Анна Платонова отметила, что для этого необходима масштабная реставрация внутри здания, но средств на неё в программе «Пермь-300» не заложено.

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