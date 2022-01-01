Мария Сыропятова В Перми проведут ремонт фасада и кровли здания Благородного собрания за 58,7 млн руб. Работы планируют завершить в феврале 2023 года Поделиться Твитнуть

Клуб ГУВД

2gis.ru

Работы по реставрации фасада и кровли здания Благородного собрания (Пермь, ул.Сибирская, 20) оценены в 58,7 млн руб. Согласно данным портала госзакупок, подрядчик будет определен через закупку у единственного поставщика. В проекте договора указано ООО «Глобал Капитал Групп», зарегистрированное в Перми. Срок выполнения работ – 20 февраля 2023 года.

Начальная (максимальная) стоимость договора - 58,7 млн руб.

Здание является объектом культурного наследия Пермского края.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что здание Благородного собрания по ул.Сибирской, 20 было передано из федеральной в краевую собственность. В рамках реализации проекта к празднованию 300-летия Перми планируют отремонтировать его наружные стены и кровлю. Ожидалось, что в помещение переедет Дом актёра. Однако в интервью «Новому компаньону» глава краевого минкульта Анна Платонова отметила , что для этого необходима масштабная реставрация внутри здания, но средств на неё в программе «Пермь-300» не заложено.

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