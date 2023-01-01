Олег Антонов Гимназию сестёр Циммерман в Перми отремонтируют за 9 млн рублей Работы выполнит ООО «Пермстроймет+» Поделиться Твитнуть

Пермский государственный медицинский университет нашёл подрядчика на проведение капитального ремонта части объекта культурного наследия «Здание частной мужской гимназии Циммерман» (Пермь, ул. Луначарского, 19). В этом доме сейчас располагается медико-фармацевтическое училище.

Победителем закупки признано ООО «Пермстроймет+». Общество приведёт в порядок крышу, аспиду (алтарную часть некогда размещённой в здании церкви), окна и фасады исторического дома за 9 млн 90 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контракта была чуть выше — 9 млн 135,8 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года.

Дом, построенный в конце 19 века, был частью усадьбы Турчаниновой. В 1910-м сюда переехала первая частная общеобразовательная школа в Перми, организованная сёстрами Циммерман — Эвелиной, Отилией и Маргаритой. Некоторые исследователи полагают, что сёстры Циммерман послужили прототипами чеховских трёх сестёр.

В январе 2023 года студенты медико-фармацевтического училища пожаловались в соцсетях на разрушающееся здание альма-матер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.