Олег Антонов Ремонт исторического здания гимназии Циммерман в Перми оценили в 9,1 млн рублей Работы предполагается выполнить до конца ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

Пермский государственный медицинский университет ищет подрядчика на проведение капитального ремонта части объекта культурного наследия «Здание частной мужской гимназии Циммерман», расположенного по адресу: Пермь, ул. Луначарского, 19. Речь идёт о приведении в порядок крыши, аспиды (алтарная часть располагавшейся в здании церкви), окон и фасадов исторического дома, где сейчас располагается медико-фармацевтическое училище.

Срок окончания подачи заявок — 13 марта, начальная (максимальная) цена контракта — 9 млн 135,8 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года.

Дом, построенный в конце 19 века, был частью усадьбы вдовы подполковника Турчаниновой. В 1910-м сюда переехала первая частная общеобразовательная школа в Перми, организованная сёстрами Циммерман — Эвелиной, Отилией и Маргаритой. Некоторые исследователи полагают, что сёстры Циммерман послужили прототипами чеховских трёх сестёр.

В гимназию принимали мальчиков преимущественно из малоимущих слоёв населения, а также тех, кто не смог поступить по каким-либо причинам в другие гимназии города.

В 1917 году здесь был основан один из первых скаутских отрядов в Перми. На одном из последних заседаний Пермской городской думы 1919 года сёстры Циммерман передали гимназию городу.

В 1920-е годы в здании гимназии находилась железнодорожная школа — семилетка, а с 1934 года — медико-фармацевтическое училище.

В январе 2023 года студенты-медики пожаловались в соцсетях на разрушающееся здание училища. На его фасаде появились объявления об обрушении кирпичной кладки.

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