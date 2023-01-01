Олег Антонов

Ремонт исторического здания гимназии Циммерман в Перми оценили в 9,1 млн рублей

Работы предполагается выполнить до конца ноября 2023 года

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дом гимназии Циммерман

фото: permyachok.ru

Пермский государственный медицинский университет ищет подрядчика на проведение капитального ремонта части объекта культурного наследия «Здание частной мужской гимназии Циммерман», расположенного по адресу: Пермь, ул. Луначарского, 19. Речь идёт о приведении в порядок крыши, аспиды (алтарная часть располагавшейся в здании церкви), окон и фасадов исторического дома, где сейчас располагается медико-фармацевтическое училище.

Срок окончания подачи заявок — 13 марта, начальная (максимальная) цена контракта — 9 млн 135,8 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2023 года.

Дом, построенный в конце 19 века, был частью усадьбы вдовы подполковника Турчаниновой. В 1910-м сюда переехала первая частная общеобразовательная школа в Перми, организованная сёстрами Циммерман — Эвелиной, Отилией и Маргаритой. Некоторые исследователи полагают, что сёстры Циммерман послужили прототипами чеховских трёх сестёр.

В гимназию принимали мальчиков преимущественно из малоимущих слоёв населения, а также тех, кто не смог поступить по каким-либо причинам в другие гимназии города.

В 1917 году здесь был основан один из первых скаутских отрядов в Перми. На одном из последних заседаний Пермской городской думы 1919 года сёстры Циммерман передали гимназию городу.

В 1920-е годы в здании гимназии находилась железнодорожная школа — семилетка, а с 1934 года — медико-фармацевтическое училище.

В январе 2023 года студенты-медики пожаловались в соцсетях на разрушающееся здание училища. На его фасаде появились объявления об обрушении кирпичной кладки.

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