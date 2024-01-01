В Перми нашли подрядчика для реставрации здания хореографического училища Он выполнит работы за 91,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работами по сохранению здания ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое училище» на ул. Петропавловской, 18 займётся пермское ООО «Союз ПС». Оно выполнит мероприятия по капитальному ремонту за 91,9 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». В документации указано, что построено оно было в 1889-1891 годах, на текущий момент его физический износ оценивается в 47%. Площадь — 3,8 тыс. кв. м.

В перечень работ войдут ремонтно-реставрационные работы по отделке фасадов, восстановление приямков, крылец, внутренняя отделка, капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, благоустройство территории. Выполнить все мероприятия планируется до 15 ноября 2025 года.

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