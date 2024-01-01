Алёна Бронникова В Перми снова ищут подрядчика для реставрации здания хореографического училища Минимальная цена контракта составляет 92 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое училище» объявило новый конкурс на выполнение работ по сохранению собственного здания на ул. Петропавловской, 18 в рамках мероприятий по капитальному ремонту. Как сообщает Рифей, начальная (максимальная) цена контракта составляет 91,9 млн руб.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». В размещённой на сайте госзакупок документации указано, что построено оно было в 1889-1891 годах, на текущий момент его физический износ оценивается в 47%. Площадь — 3,8 тыс. кв. м.

В перечень работ вошли ремонтно-реставрационные работы отделки фасадов, восстановление приямков, крылец, отмостки, внутренняя отделка, капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, благоустройство территории. Выполнить все работы планируется до 15 ноября 2025 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта. Поставщик будет определён 2 апреля.

В прошлом году проводился конкурс на выполнение работ по реставрации здания. Победителем стало ООО «Пермстроймет+». Цена контракта составила 87,15 млн руб. Работы необходимо было выполнить до 11 декабря 2023 года. Однако контракт был расторгнут. В январе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по итогам встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой сообщил о совместных с минкультом планах по модернизации Пермского хореографического училища.

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