В Перми модернизируют хореографическое училище Такая договорённость была достигнута на встрече губернатора Прикамья с министром культуры РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Как сообщил глава региона в своём telegram-канале, на встрече обсуждались итоги событийной и инфраструктурной программы «Пермь-300».

В частности, губернатор Прикамья и министр обсудили такие крупные проекты, как завершение строительства краевой музыкальной школы и новой сцены ТЮЗа, реконструкция большого зала Пермской филармонии и готовящийся переезд художественной галереи в новое здание.

Кроме того, были достигнуты договорённости о реализации новых проектов.

«Договорились, что вместе с Минкультом РФ займёмся модернизацией Пермского хореографического училища — это одна из четырёх балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения», — написал Махонин в Telegram.

Пермское государственное хореографическое училище основано в 1945 году. Учебное заведение располагается в здании по ул. Петропавловской, 18, которое является объектом культурного наследия «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». В прошлом году проводился конкурс на выполнение работ по реставрации здания. Победителем стало ООО «Пермстроймет+». Работы необходимо было выполнить до 11 декабря 2023-го.

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