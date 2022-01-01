Олег Антонов Реставрацией здания хореографического училища в Перми займётся ООО «Пермстроймет+» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подведены итоги конкурса по поиску подрядчика, который займётся реставрацией объекта культурного наследия «Старого корпуса женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». С победителем — ООО «Пермстроймет+» — 17 января подписан контракт на сумму 87,17 млн руб. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Заказчиком работ является Пермское государственное хореографическое училище.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит заняться внутренней отделкой здания, а также приспособлением инженерных сетей для современного использования.

Срок окончания выполнения работ — 11 декабря 2023 года





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.