Зарина Ситдикова Покинувшим «Парму» лидерам команды в других клубах предложили в полтора-три раза больше денег Бюджет пермского БК в сезоне 2024/25 останется неизменным Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Лидеры БК «Парма» покинули команду, потому что получили предложения, которые в полтора и даже в три раза превышали зарплату, которую они получали в пермском баскетбольном клубе. Об этом в интервью пресс-службе команды рассказал президент «Пармы» Сергей Богуславский.

Напомним, после окончания сезона 2023/24 из команды ушли сразу четыре американских игрока, составлявших основной костяк команды. В том числе благодаря их результативной и слаженной игре «Парма» показала свой лучший результат в истории клуба — по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермяки заняли пятое место.

Из четырёх легионеров двое — Ричард Соломон и Айзея Риз — подписали контракты с баскетбольными клубами из Китая. Ещё два американца остались играть в России — Си Джей Брайс перешёл в «Локомотив-Кубань», а Би Джей Джонсон — в красноярский «Енисей».

«Игрокам было сделано новое предложение исходя из возможностей клуба. Наш бюджет остается неизменным на следующий сезон. А ребята получили серьёзные предложения, начиная от роста зарплаты на 50% до трёхкратного повышения. Мы не можем себе позволить такую "гонку вооружений". Век спортсмена не так долог, поэтому игроки принимают решения, в том числе и в пользу денег. Мы нормально к этому относимся», — сказал Сергей Богуславский.

Кроме того, президент клуба прокомментировал уход из «Пармы» капитана Александра Платунова и Руслана Абдулбасирова. По его словам, оба игрока сделали смелый выбор, поскольку перешли в команды, которые будут бороться за чемпионство (УНИКС и ЦСКА соответственно).

«Саша (Платунов — ред.) очень многое сделал для клуба, выиграл много матчей для нас. Своим новым контрактом с УНИКСом Саша делает шаг вперёд… Мы надеемся, что у Саши всё получится», — сказал Сергей Богуславский.

Президент «Пармы» также дал оценку новым игрокам, которые пришли на замену ушедшим. Это российские баскетболисты Александр Шашков, Тимофей Якушин, Александр Захаров, Самсон Руженцев, а также легионеры Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм. Он назвал замены удачными.

«Этими подписаниями мы здорово усилились: состав получается сбалансированным, мы надеемся, что на длинной дистанции чемпионата ребята смогут показать себя», — считает Сергей Богуславский.

Но всё же основная ставка, по его словам, в предстоящем сезоне будет сделана на легионеров.

«Игроки хорошего уровня, могут дать результат. Мы на них рассчитываем как на основных в команде», — признал президент клуба.

На этом комплектование команды не завершилось. Сергей Богуславский анонсировал другие подписания в ближайшее время.

Предсезонные сборы «Пармы» стартуют в Перми 1 августа. Перед стартом регулярного чемпионата запланировано участие в нескольких турнирах и товарищеских матчах с клубами Единой лиги ВТБ. В основном сезоне до серии плей-офф команда сыграет 22 матча на выезде и столько же на домашней арене. Продажа абонементов на игры стартует уже 15 июля.

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