Алёна Бронникова Мэрия Перми увеличила расходы на зарплаты БК «Парма» на 10 млн рублей Перераспределение средств произошло за счёт сокращения других статей расходов Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Администрация Перми внесла изменения в объём расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития пермского баскетбола «Парма» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утверждённый в октябре прошлого года. Соответствующее постановление от 31 мая мэрия опубликовала на официальном сайте.

Корректировки коснулись только 2024 года, при этом выделенная из бюджета сумма в 80 млн руб. осталась без изменений. За счёт сокращения почти всех статей документом на 10,2 млн руб. увеличены расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов баскетбольной команды, проживающих на территории Перми.

Так, изначально расходы на зарплаты были запланированы в размере 41,7 млн руб., а согласно изменениям, в 2024 году они составят 51,9 млн руб. Сумма расходов на техническое обеспечение мероприятий оборудованием, охраной и медицинской помощью осталась такой же — 13,9 млн руб.

Остальные статьи сократились: страхование (до 183,1 тыс. руб. в год) и питание спортсменов (до 1,3 млн руб.), аренда (364 тыс. руб.) и приобретение оборудования (776,6 тыс. руб.), транспортные услуги (1,8 млн руб.), изготовление рекламной продукции (797 тыс. руб.), художественное сопровождение (6,6 млн руб.) и трансляции матчей (2,1 млн руб.). В то же время на оплату членских взносов и приобретение экипировки было решено в этом году не выделять средств.

В городском комитете по физической культуре и спорту «Новому компаньону» пояснили, что данный нормативно-правовой акт носит технический характер.

«Перераспределение между статьями связано с тем, что статьи расходов "членские взносы" и "оплата экипировки" были оплачены из средств других источников: за счёт средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Данное перераспределение средств между статьями не ограничено Порядком», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в октябре администрация Перми утвердила объём расходов на возмещение затрат БК «Парма» на 2024-2026 годы. Документ предусматривает ежегодное финансирование из городского бюджета в течение указанного периода в объёме 80 млн руб.





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