Алёна Бронникова
Мэрия Перми увеличила расходы на зарплаты БК «Парма» на 10 млн рублей
Перераспределение средств произошло за счёт сокращения других статей расходов
Администрация Перми внесла изменения в объём расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития пермского баскетбола «Парма» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, утверждённый в октябре прошлого года. Соответствующее постановление от 31 мая мэрия опубликовала на официальном сайте.
Корректировки коснулись только 2024 года, при этом выделенная из бюджета сумма в 80 млн руб. осталась без изменений. За счёт сокращения почти всех статей документом на 10,2 млн руб. увеличены расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов баскетбольной команды, проживающих на территории Перми.
Так, изначально расходы на зарплаты были запланированы в размере 41,7 млн руб., а согласно изменениям, в 2024 году они составят 51,9 млн руб. Сумма расходов на техническое обеспечение мероприятий оборудованием, охраной и медицинской помощью осталась такой же — 13,9 млн руб.
Остальные статьи сократились: страхование (до 183,1 тыс. руб. в год) и питание спортсменов (до 1,3 млн руб.), аренда (364 тыс. руб.) и приобретение оборудования (776,6 тыс. руб.), транспортные услуги (1,8 млн руб.), изготовление рекламной продукции (797 тыс. руб.), художественное сопровождение (6,6 млн руб.) и трансляции матчей (2,1 млн руб.). В то же время на оплату членских взносов и приобретение экипировки было решено в этом году не выделять средств.
В городском комитете по физической культуре и спорту «Новому компаньону» пояснили, что данный нормативно-правовой акт носит технический характер.
«Перераспределение между статьями связано с тем, что статьи расходов "членские взносы" и "оплата экипировки" были оплачены из средств других источников: за счёт средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Данное перераспределение средств между статьями не ограничено Порядком», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в октябре администрация Перми утвердила объём расходов на возмещение затрат БК «Парма» на 2024-2026 годы. Документ предусматривает ежегодное финансирование из городского бюджета в течение указанного периода в объёме 80 млн руб.
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