Зарина Ситдикова «Парму» собирается покинуть капитан команды Александр Платунов Спортсмен является воспитанником пермской баскетбольной школы Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» может лишиться капитана команды в лице воспитанника пермской баскетбольной школы Александра Платунова. Об этом «Новому компаньону» сообщили источники, близкие к ситуации.

По данным «Пармы», контракт с защитником действовал до окончания сезона 2023/24. Летом прошлого года у капитана пермской команды была возможность перейти в другой клуб, воспользовавшись пунктом своего контракта, но Александр Платунов предпочёл остаться в родном городе ещё на год.

В минувшем сезоне баскетболист выходил в стартовом составе в 30 из 39 матчей команды, набрал 311 очков, совершил 107 передач и 71 подбор, забил 157 очков в кольцо соперников. В среднем за матч он находился на площадке порядка 23 минут.

В самом клубе «Новому компаньону» информацию об уходе Александра Платунова не подтвердили, предложив дождаться официального сообщения об укомплектовании состава команды в сезоне 2024/25.

Как ранее рассказывал сам Александр Платунов, он родился и вырос в Перми. Вместе с семьёй с ранних лет бывал на матчах «Урал-Грейта». Однажды во дворе ему вместе с братом довелось поиграть с любимцем пермских болельщиков, игроком пермского клуба Энтони Боуи, который проживал с ними в одном доме. Вдохновившись игрой профессионального спортсмена, братья Платуновы решили пойти в баскетбольную секцию. В спортшколе «Урал-Грейт юниор» Александр начал заниматься с шести лет. К 17 годам он попал в команду «Парма ДЮБЛ». С этого момента у игрока началась спортивная карьера. Пермский баскетболист выступал за юношескую и национальную сборные России, принимал участие в Универсиаде-2017. В составе «Пармы» в сезоне 2018/19 стал обладателем Кубка России по баскетболу.

Напомним, в текущем сезоне «Парма» выбыла из розыгрыша кубка Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала. Соперником команды в плей-офф был клуб «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Пермским баскетболистам не удалось обыграть противника ни в одном из трёх состоявшихся поединков.

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