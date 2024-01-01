Андрей Стрельцов «Парма» выбыла из розыгрыша плей-офф Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В воскресенье, 28 апреля, в Перми состоялся третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 82:54 в пользу гостей. Таким образом железнодорожники праздновали успех в серии до трёх побед и вышли в полуфинал Единой лиги. Пермский клуб установил в этой встрече антирекорд по результативности.

В составе «Пармы» лучшими снайперами в этом матче оказались Айзея Риз и Дмитрий Халтурин. Оба отметились 11 очками.

«Мы не смогли создать конкуренцию «Локомотиву». Благодарю болельщиков, что заполнили трибуны до отказа. К сожалению, игра у нас не пошла. Из 24 трёхочковых бросков наши игроки попали только три. В защите мы отыграли чуть лучше, чем в Краснодаре, но этого не хватило. Соперник был сильнее. Надо сделать выводы и уже в следующем сезоне побороться за место в четвёрке», — заявил после игры главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

«Парма» завершила сезон.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.