Александр Платунов в следующем сезоне сыграет за УНИКС Капитан «Пармы» покидает Пермь Поделиться Твитнуть

Александр Платунов

БК «Парма»

Российский защитник и капитан пермского БК «Парма» Александр Платунов продолжит карьеру в БК УНИКС (Казань). Об этом официально сообщила пресс-служба «Пармы». То, что Платунов уйдёт, «Новый компаньон» писал ещё в начале мая, однако тогда в клубе отказались подтверждать информацию.

Воспитанник пермского баскетбола отыграл за основную команду 8 сезонов и провёл более 200 матчей за «Парму», начиная с её выступления в ДЮБЛ. В минувшем сезоне баскетболист выходил в стартовом составе в 30 из 39 матчей команды, набрал 311 очков, совершил 107 передач и 71 подбор, забил 157 очков в кольцо соперников. В среднем за матч он находился на площадке порядка 23 минут.

«Саша, спасибо тебе за лидерские качества и большое баскетбольное сердце! Ты был настоящим капитаном не только на паркете, но и вне его!» — говорится в сообщении пресс-службы пермского клуба на официальной странице ВКонтакте. В клубе также приводят слова Александра: «Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю всё возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата».

Как ранее рассказывал сам Александр Платунов, он родился и вырос в Перми. Вместе с семьёй с ранних лет бывал на матчах «Урал-Грейта». Однажды во дворе ему вместе с братом довелось поиграть с любимцем пермских болельщиков, игроком пермского клуба Энтони Боуи, который проживал с ними в одном доме. Вдохновившись игрой профессионального спортсмена, братья Платуновы решили пойти в баскетбольную секцию. В спортшколе «Урал-Грейт юниор» Александр начал заниматься с шести лет. К 17 годам попал в команду «Парма ДЮБЛ». С этого момента у игрока началась спортивная карьера. Пермский баскетболист выступал за юношескую и национальную сборные России, принимал участие в Универсиаде-2017. В составе «Пармы» в сезоне 2018/19 стал обладателем Кубка России по баскетболу.

Также «Парму» покидает американский форвард Би Джей Джонсон, выступавший за Пермь в минувшем сезоне. Он решил продолжить карьеру в «Локо».

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