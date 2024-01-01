Пермская «Парма» пополнила состав американским центровым Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский центровой Ройс Хэмм подписал соглашение с пермским клубом «Парма». Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт подписан по схеме 1+1.

Ройсу 25 лет, его рост 206 см.

Новичок родился в Хьюстоне (штат Техас). Профессиональную карьеру начал в Бельгии, куда переехал в 2022 году. Он провёл 8 матчей в чемпионате страны (набрал 10,9 очка и сделал 5,3 подбора в среднем за игру), а также 8 игр в Кубке ФИБА-Европа (12,3 очка и 4 подбора за матч).

В январе 2023 года Ройс перешёл в «Зенит», в составе которого провёл 26 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 5,8 очка и делая 3,7 подбора за игру. В прошлом сезоне Хэмм выступал за «Астану», где провёл 33 игры (16,6 очка, 8,2 подбора, 0,9 передачи, 0,9 блок-шота за 31 минуту на площадке).

Ранее сообщалось, что состав БК «Парма» пополнил американский защитник Гарретт Нэвелс. Ему 31 год, его рост 188 см. Контракт с игроком рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне защитник выступал за екатеринбургский «Уралмаш», став одним из ключевых игроков команды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.