Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Енисей», узнала соперника в плей-офф и установила рекорд результативности Поделиться Твитнуть

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В среду, 10 апреля, в Перми состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и красноярским «Енисеем». Со счётом 106:94 победу праздновали хозяева площадки.

Подопечные Евгения Пашутина с ходу захватили инициативу в матче и не отдавали её до конца поединка. Пермская баскетбольная команда обновила свой рекорд результативности в нынешнем сезоне, впервые набрав 106 очков. «Парма» второй раз преодолела отметку в 100 набранных очков, причём оба раза сделано это было в матчах против «Енисея». Кроме того, команды установили общий рекорд по набранным очкам. Ни в одном матче текущего сезона Единой лиги ВТБ команды в сумме не набирали больше 200 очков.

Форвард пермской команды Би Джей Джонсон стал самым результативным игроком матча. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов, три передачи и один перехват.

«Парма» после этой победы заняла пятое место в турнирной таблице по итогам «регулярки», и теперь в плей-офф встретится с клубом «Локомотив-Кубань», который завоевал четвёртую позицию.

Пермский клуб сыграет последний матч «регулярки» 14 апреля, в гостях, с петербургским «Зенитом».

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