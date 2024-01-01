Состав БК «Парма» пополнил Александр Шашков Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» заключил контракт на три года с 24-летним баскетболистом Александром Шашковым (211 см). Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Александр Шашков родился в Екатеринбурге. В 15 лет он уехал в Словению, где и началась его профессиональная карьера. Он выступал там до 18 лет за местную команду «Гелиос Санз». После Александр подписал контракт с «Миланом» и на правах аренды перешёл в итальянский клуб «Пезаро», выступающий в серии «А».

В 2019 году форвард вернулся в Россию и вошёл в молодёжную систему ЦСКА, дебютировал в большой команде армейцев в январе 2021 года в матче против «Автодора». В том же году Александр помог молодёжке ЦСКА стать чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ.

В сезоне 2021/22 играл за словенский клуб «Илирия», где стал самым результативным игроком. В минувшем сезоне выступал за «Цедевиту-Олимпию» и стал Чемпионом Словении.





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