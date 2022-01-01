Военкоматы Пермского края вскоре продолжат частичную мобилизацию граждан Поделиться Твитнуть

Александр Коковин

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин заявил, что в скором времени частичная мобилизация жителей региона продолжится.

Отправка новых резервистов из Прикамья сейчас не ведётся, так как учебные центры по подготовке мобилизованных заполнены. Как только слаживание призванных резервистов закончится, набор в рамках мобилизации будет продолжен.

«План установлен на каждый субъект. Мы его потихоньку выполняем», — прокомментировал ситуацию военком.

Какое количество жителей края в конце сентября было мобилизовано по-прежнему не разглашается. Известно, что в учебный центр в Тюмени попало около 2 тыс. пермских резервистов. Часть из них уже отравлена в Южный военный округ.

Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сообщал, что повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья.

Позднее стало известно, что часть мобилизованных вернётся домой по состоянию здоровья. А в ОНФ заявили об 11 жителях края, попавших под частичную мобилизацию ошибочно.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.