Елена Синица
Под частичную мобилизацию ошибочно попали 11 жителей региона
Такие данные приводит региональный штаб ОНФ
Поделиться
Твитнуть
Региональный штаб ОНФ помог 11 жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба организации в своих социальных сетях.
Всего на базе центра содействия ошибочно мобилизованным гражданам штаб зарегистрировал более 1 тыс. обращений. Однако большинство из них не содержали нарушений, отмечают в пресс-службе. Остальные 11 жителей действительно были призваны по ошибке, они получили отсрочку или освобождение. Причём шесть из ошибочно призванных — студенты краевых вузов.
Кроме того, ошибочно был призван житель Лысьвы, больной гепатитом. Он был мобилизован и оказался в учебном центре п. Еланский. Изначально в военкомате не было сведений о заболевании. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в Елань, где мужчине назначили медкомиссию.
Также в ОНФ помогли пожарному из Юсьвинского района, после его обращения в организацию за сотрудником закрепили бронь.
Ранее сообщалось, что в Перми запустили сбор сообщений об ошибочно мобилизованных через «Яндекс формы».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть