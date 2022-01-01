Под частичную мобилизацию ошибочно попали 11 жителей региона

Региональный штаб ОНФ помог 11 жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба организации в своих социальных сетях.

Кроме того, ошибочно был призван житель Лысьвы, больной гепатитом. Он был мобилизован и оказался в учебном центре п. Еланский. Изначально в военкомате не было сведений о заболевании. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в Елань, где мужчине назначили медкомиссию.





Также в ОНФ помогли пожарному из Юсьвинского района, после его обращения в организацию за сотрудником закрепили бронь.