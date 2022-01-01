Елена Синица

Под частичную мобилизацию ошибочно попали 11 жителей региона

Такие данные приводит региональный штаб ОНФ

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мобилизация отправка 5

  Константин Долгановский

Региональный штаб ОНФ помог 11 жителям региона, попавшим под частичную мобилизацию по ошибке. Об этом сообщает пресс-служба организации в своих социальных сетях.

Всего на базе центра содействия ошибочно мобилизованным гражданам штаб зарегистрировал более 1 тыс. обращений. Однако большинство из них не содержали нарушений, отмечают в пресс-службе. Остальные 11 жителей действительно были призваны по ошибке, они получили отсрочку или освобождение. Причём шесть из ошибочно призванных — студенты краевых вузов.

Кроме того, ошибочно был призван житель Лысьвы, больной гепатитом. Он был мобилизован и оказался в учебном центре п. Еланский. Изначально в военкомате не было сведений о заболевании. Народный фронт помог доставить оригиналы документов в Елань, где мужчине назначили медкомиссию.

Также в ОНФ помогли пожарному из Юсьвинского района, после его обращения в организацию за сотрудником закрепили бронь.

Ранее сообщалось, что в Перми запустили сбор сообщений об ошибочно мобилизованных через «Яндекс формы».

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