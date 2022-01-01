ОНФ добился отмены мобилизации для пяти студентов из Пермского края Также ошибочно был призван житель Прикамья, имеющий бронь от предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное отделение Общественного движения «Общероссийский Народный фронт» помогло добиться отмены мобилизации шести жителям Пермского края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на руководителя регионального ОНФ Елену Шлыкову.

Сообщается, что все шестеро получили повестки о мобилизации. Пятеро из ошибочно призванных оказались студентами, также был один мужчина с бронью предприятия.

Пятерым отменили мобилизацию прямо в военкоматах, еще одного — студента из Чайковского — вернули домой уже из учебного центра в Елани.

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