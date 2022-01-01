Максим Артамоновкорреспондент
В Пермском крае по ошибке мобилизовали студента-очника
Его отпустили домой уже из учебного центра в Елани
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Студента очной формы обучения одного из вузов в Чайковском Ивана Горбунова по ошибке призвали в армию в рамках объявленной мобилизации. Он получил повестку, взял справку из университета и пришёл в военкомат. Его сразу оформили на службу и в тот же день направили в учебный центр в Елани Свердловской области.
Из учебного центра Иван позвонил в региональное отделение Народного фронта по Пермскому краю и рассказал о ситуации. В ОФН решили связаться с Чайковским военным комиссариатом. Как выяснилось, нужно было написать заявление об отсрочке, однако никто об этом студенту не сказал. Поэтому его, не разбираясь, отправили в Елань.
Сегодня он уже вернулся домой — в Чайковский.
Как рассказали «Новому компаньону» в Народном фронте, сейчас идёт работа ещё по пяти обращениям от студентов, которые сообщили о том, что их призвали ошибочно, и нескольким десяткам обращений по другим категориям мобилизованных.
Сегодня он уже вернулся домой — в Чайковский.
Как рассказали «Новому компаньону» в Народном фронте, сейчас идёт работа ещё по пяти обращениям от студентов, которые сообщили о том, что их призвали ошибочно, и нескольким десяткам обращений по другим категориям мобилизованных.
Напомним, в Пермском крае запустили сбор сообщений об ошибочно мобилизованных через «Яндекс формы». Обращения также принимаются в региональном отделении Народного фронта, его социальных сетях и по тел. 8 (342) 206-58-13.
Ранее сообщалось, что минобороны России открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных граждан.
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