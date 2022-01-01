Елена Синица В Прикамье начали через интернет собирать сообщения о мобилизованных по ошибке Обращения принимает и обрабатывает региональный штаб ОНФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае запустили сбор сообщений об ошибочно мобилизованных через «Яндекс формы». Об этом сообщается в социальных сетях краевого штаба ОНФ.

Уточняется, что обращения также принимаются в региональном отделении Народного фронта, его социальных сетях и по тел. 8 (342) 206-58-13.





В организации отметили, что частичная мобилизация — «это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы».





Ранее сообщалось, что минобороны России открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных граждан.





Кроме этого, стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул призванным по частичной мобилизации гражданам.

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