Елена Синица Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных Также под действие закона попадают контрактники и добровольцы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул призванным по частичной мобилизации гражданам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону, военнослужащий-заёмщик может обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора. Приостановить исполнение обязательств можно на срок, не превышающий срока военной службы. Также есть возможность уменьшить размер платежей в течение льготного периода.





Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Кроме этого, важно, чтобы по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится, добавили в ведомстве.





Помимо мобилизованных под действие этого закона попадают контрактники и добровольцы. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в спецоперации.





Уточняется, что это право будет распространено на членов семей, включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении.





В случае гибели военнослужащего или получения им первой группы инвалидности, кредит будет списан целиком.

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