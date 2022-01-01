Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных Граждане смогут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих Поделиться Твитнуть

Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных граждан, сообщили в ведомстве.

— В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная «горячая линия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане смогут получить ответы на вопросы о местонахождении мобилизованных родственников, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Телефоны «горячей линии»: 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46.

Обращаться на «горячую линию» могут и военнослужащие, участвующие в СВО.

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