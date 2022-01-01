Елена Синица Часть мобилизованных жителей Прикамья вернётся домой Причина — состояние здоровья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть мобилизованных жителей Прикамья вернётся в регион. Об этом губернатору Дмитрию Махонину сообщил глава регионального минтербеза Виктор Батмазов.

«Частичная мобилизация не предполагает осмотр во время отправки. Но уже в центрах подготовки те, кто жалуется на состояние здоровья, подвергаются медицинскому осмотру. Таких людей несколько десятков», — сказал Батмазов.





В целом же Батмазов отметил, что нареканий и жалоб по вопросам питания и проживания ни в Елани, ни в Тюмени нет. Он также отметил, что был проведён опрос военнослужащих на тему «критического состояния дома». Всё это было зафиксировано для оказания точечной адресной помощи семьям, пояснил он.





Напомним, ранее Виктор Батмазов приезжал в учебный центр подготовки резервистов из Прикамья, которые находятся сейчас в Тюменской области. Чиновник встретился с командованием, обсудил вопросы жизни и быта мобилизованных.





После отправки первых резервистов из Прикамья в учебный центр в Елани в соцсетях появилось видео, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром. Эта информация была отправлена губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. В пресс-службе региона сообщили, что эта информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию».





Губернатор Дмитрий Махонин поручил Виктору Батмазову лично отправиться в учебный центр в Елани. По итогам этой проверки губернатор признал , что с мобилизованными пермяками «были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов». Но сейчас, по мнению Махонина, все вопросы решены.





Позже уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила СМИ, что в Еланском гарнизоне, куда отправляют мобилизованных из нескольких регионов, скончались два человека из Курганской области. Пермяков среди них не было.

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