Максим Артамонов корреспондент Краевые власти признали проблему с пермскими призывниками в Елани

Чиновники считают, что сейчас все сложности уже решены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский



С мобилизованными пермяками, которых отвезли в учебный центр Елань в Свердловской области, были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал в своём telegram-канале, уточнив, что сейчас все вопросы уже решены.





«В учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодня все они уже решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже всё нормально, привезли аптечки», — рассказал губернатор.







Напомним, 29 сентября на заседании регионального правительства глава Прикамья поручил министру территориальной безопасности Пермского края Виктору Батмазову съездить в посёлок Елань, где находятся мобилизованные из нашего региона, и лично проверить условия их содержания.





Накануне в социальных сетях в группе «ЧП Березники» был опубликован пост, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром. Эту информацию отправили губернатору.





Позже в пресс-службе региона сообщили, что информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию», а Дмитрий Махонин попросил администрацию и минтербез «жёстко пресекать всю эту болтовню в социальных сетях», потому что «она направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию».





«По поводу ставших резонансными видео говорят, что усталость и эмоции взяли верх, в тот момент ещё не перестроились. Сейчас у всех уже боевой настрой, осваиваются, знакомятся друг с другом. Договорились, что будут поддерживать связь и обращаться к нам, если возникнут вопросы», — написал губернатор в своём telegram-канале 1 октября.



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