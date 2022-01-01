Максим Артамонов корреспондент Повестки о мобилизации получили 100% подлежащих призыву жителей Прикамья Власти утверждают, что всё идёт по плану Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, о призыве в рамках объявленной федеральным властями мобилизации уже оповестили всех жителей Пермского края, подлежащих призыву. Об этом чиновник заявил на заседании краевого правительства.





«В крае, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября этого года № 647, проведён значительный объём работы. В целом, о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации. С 26 сентября проводятся мероприятия по доставке призванных по мобилизации на сборный пункт краевого военного комиссариата. Отправку мобилизованных в Тюменскую и Свердловскую область для обучения и специальной подготовки запланировано закончить до 1 октября», — рассказал чиновник.







По словам Батмазова, работа по мобилизации проходит хоть и в напряжённом, но в штатном режиме.







Он отметил, что с 26 числа проведено уже три отправки. Пока мобилизованных отправляли автобусами. Сегодня и завтра будут отправлять поездами.



Губернатор поручил Батмазову лично съездить в учебный центр в Елани, куда отправляют пермяков, и проверить условия содержания и подготовки. О результатах поручено доложить главе Прикамья.







Как рассказал военный комиссар края Александр Коковин, в учебных центрах мобилизованные размещаются в казармах или палаточном фонде, первые несколько часов могут ждать в автобусах.







Накануне в социальных сетях в группе «ЧП Березники» был опубликован пост, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром. Эта информация была отправлена губернатору Дмитрию Махонину. Позже в пресс-службе региона сообщили, что эта информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию».





Власти также пояснили, что «если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о Вооружённых силах». Какие действия будут предприняты, если информация подтвердится, в пресс-службе не уточнили.

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