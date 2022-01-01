Максим Артамонов корреспондент Министр тербезопасности Пермского края приехал в центр подготовки резервистов в Тюмени По мнению чиновника, «все проблемные вопросы решаются» Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов прибыл в учебный центр подготовки резервистов из Прикамья, которые находятся сейчас в Тюменской области. Чиновник встретился с командованием, обсудил вопросы жизни и быта мобилизованных, сообщает пресс-служба краевого министерства.

Батмазов рассказал, что на месте удалось решить проблему мобилизованного резервиста из Осы. Родственники призывника через соцсети обратились к губернатору и сообщили, что ему не успели предъявить в военкомате медицинские заключения. Чиновник сообщил об этом командиру и встретился с резервистом. Врачам были переданы все медзаключения, чтобы принять дальнейшие решения.

В целом, как считает Батмазов, «все проблемные вопросы решаются». Подробности о его пребывании в центре военной подготовки власти обещают дать позже.





Напомним, после отправки первых резервистов из Прикамья в учебный центр в Елани в социальных сетях появилось видео, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные мужчины рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром. Эта информация была отправлена губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. В пресс-службе региона сообщили, что эта информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию».





Губернатор Дмитрий Махонин поручил Виктору Батмазову лично отправиться в учебный центр в Елани. По итогам этой проверки губернатор признал , что с мобилизованными пермяками «были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов». Но сейчас, по мнению Махонина, все вопросы решены.





Позже уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила СМИ, что в Еланском гарнизоне, куда отправляют мобилизованных из нескольких регионов, скончались два человека из Курганской области. Пермяков среди них не было.

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