Максим Артамонов корреспондент В учебном центре Елани скончались двое мобилизованных Пермяков среди погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным уполномоченной по правам человека по Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в Еланском гарнизоне, куда отправляют мобилизованных из нескольких регионов, скончались два человека из Курганской области. Эти инциденты расследует прокуратура Еланского гарнизона, сообщает издание E1.

Мерзлякова пояснила, что смерть одного из мужчин могла наступить из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Причину гибели второго мобилизованного сейчас устанавливает прокуратура. Назначена и проводится медицинская экспертиза.





В то же время депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о трёх случаях гибели призывников. Об этом он рассказал агентству ЕАН.





«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — пояснил депутат.





Напомним, 29 сентября глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Пермского края Виктору Батмазову съездить в посёлок Елань, где находятся мобилизованные из нашего региона, и лично проверить условия их содержания. По итогам этой проверки губернатор признал , что с мобилизованными пермяками, которых отвезли в Елань, были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. Но сейчас, по мнению Махонина, все вопросы решены.

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