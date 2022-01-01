Максим Артамонов Мобилизованных пермяков в составе спецбатальона отправили в Южный военный округ Они выехали из учебного центра в Тюмени Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Александра Моора

В понедельник, 10 октября, из Тюменской области для участия в спецоперации отправился спецбатальон «Ермак». Он был сформирован из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Чиновник выступил перед мобилизованными, сказав, что им «предстоит дополнительная боевая подготовка на одном из полигонов Южного военного округа». Он также отметил, что Тюменская область будет обеспечивать резервистов всем необходимым.





По данным краевых властей, в Тюмень было отправлено около 2 тыс. резервистов из Прикамья. Они проходили подготовку в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище около 10 дней.





Кроме того, 10 октября стало известно , что несколько десятков мобилизованных пермяков из Тюмени вернётся домой. Прикамских резервистов было решено возвратить после врачебного осмотра.





Напомним, по поручению губернатора Пермского края региональный министр территориальной безопасности Виктор Батмазов побывал в учебных центрах Свердловской и Тюменской областей, куда отправили мобилизованных пермяков. По итогам этой проверки губернатор признал, что с мобилизованными пермяками «были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов». Но сейчас, по мнению краевых властей, «все вопросы решены».

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