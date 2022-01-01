В Тюмени находится около 2 тыс. резервистов из Пермского края Их разместили в ЖК для местных офицеров и в казармах Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов вернулся из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, где по поручению губернатора Прикамья проверил условия размещения мобилизованных из нашего региона мужчин. В Тюмени находится около 2 тыс. резервистов из Пермского края

«Наших резервистов разместили в новом жилищном комплексе, который предназначался для местных офицеров, и в казармах. У всех полноценное питание, обмундирование, при учебном центре работают врачи, — сообщил Дмитрий Махонин в своём тг-канале первые результаты поездки главы минтребеза. — В понедельник проведу встречу с министром, он подробнее расскажет об итогах посещения Елани и Тюмени, о вопросах и запросах бойцов».

Дмитрий Махонин также сообщил , что в Тюмени находится около 2 тыс. мобилизованных жителей Прикамья.









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