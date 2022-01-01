Максим Артамонов Повторные повестки, выплаты военнослужащим и вторая волна Военком Пермского края ответил на самые часто задаваемые вопросы о мобилизации Поделиться Твитнуть

Военный комиссар Пермского края Александр Коковкин. Скриншот прямого эфира

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин в прямом эфире в паблике «Пермский край» в соцсетях ответил на вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Рассказываем главное.

Мобилизованные с заболеваниями

Как рассказал военком, если выяснится, что у резервиста есть какие-либо заболевания, то его супруга или мать могут придти в военкомат с медицинскими справками.





«И мы его отзываем. Он может и сам написать рапорт командиру учебной части или учебного центра. Дальше — порядок тот же. В течение трёх рабочих дней мы проверяем и предпринимаем всё, чтобы вернуть людей», — пообещал Коковин.

Выплаты мобилизованным

По словам Коковина, те резервисты, которых призвали в рамках частичной мобилизации, будут получать денежное довольствие с 10 по 20 число месяца. Например, если мобилизованного направили в воинскую часть с 26 по 30 октября, то с 10 по 20 ноября ему должны прийти деньги.





«Сначала издаётся приказ о зачислении военнослужащего в воинскую часть, который учитывает день прибытия. Сумма зависит от должности. От 190 тыс. руб. в месяц будет получать военнослужащий в период боевых действий», — пояснил Коковин.

Демобилизация и повестки от ГИБДД

«Только что демобилизованных какое-то время мы трогать не будем. Если сами не захотят», — пояснил Коковин. Он также отметил, что сотрудники ДПС или полиции не вручают повестки на улице. «У нас такого не было, это фейки», — заявил он.





Отсрочку от мобилизации студенты вузов получат во всех случаях, кроме тех, кто получает не первое высшее образование или находится в академическом отпуске.

Вторая волна мобилизации

Александр Коковин подтвердил озвученные ранее федеральными властями цифры: план мобилизации по стране — 300 тыс. человек, больше призывать не планируется. Мобилизация в регионах будет продолжаться поэтапно, её темпы зависят от загруженности учебных центров.





Он также обратил внимание на то, что в приказе президента говорится «предпочтительно брать с боевым опытом». Однако отсутствие боевого опыта — не основание для отсрочки.





На вопрос о том, сколько времени военнослужащие будут находиться на Украине, военком затруднился ответить. Он сказал — «ответим в комментариях».

Обмундирование резервистов

Военком считает, что проблем с обмундированием нет, мобилизованные обеспечены всем необходимым.





«Негатив пестрит в соцсетях — якобы не хватает обмундирования. Это совершенно не так. По желанию можно привезти с собой полевую форму, в которой ходят в лес и на рыбалку. Тёплые носки можно, нательное бельё. Это всё выдаётся, но нелишним будет. Спальников не было, но губернатор дал распоряжение — они закупаются. Закупаются носки и фонарики. Всё будет отправлено и выдано», — рассказал Коковин.





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