Пермские врачи начали получать повестки о частичной мобилизации Среди них не только рядовые специалисты Поделиться Твитнуть

Как стало известно ТК ВЕТТА, повестки из военкоматов получили несколько врачей из разных больниц Перми. Среди них не только рядовые специалисты. Сообщается, например, что в ряды ВС призван заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 4.

Напомним, минтербезу Прикамья и военному комиссариату поручено следить за строгим соблюдением законности при проведении в регионе частичной мобилизации, чтобы не допускать призыва тех, кто не отвечает критериям, заявленным минобороны РФ. «Индивидуально будет разбираться каждый спорный случай», — подчеркнули в ведомстве.

Первые отправки пермяков в учебные части состоялись 26 и 27 сентября.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Затем минобороны пояснило, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Ранее также стало известно, что в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке.





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