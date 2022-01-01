Состоялась первая отправка мобилизованных жителей Прикамья Для транспортировки призывников было задействовано 16 автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник вечером со сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоялась отправка первого эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Военнослужащих запаса разместили в 16 автобусах. Колонна с призывниками направилась в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки, сообщили в минтербезе.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Затем минобороны пояснило, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Ранее также стало известно, что в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке.

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