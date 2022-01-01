В минобороны разъяснили, кого будут призывать по частичной мобилизации Для информирования граждан задействована горячая линия 122 Поделиться Твитнуть

Минобороны РФ опубликовало ответы представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского на самые часто задаваемые вопросы о проводимой в России частичной мобилизации.

В частности, сообщается, что в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. В первую очередь, призывать будут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Приоритет отдаётся тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. Важный фактор — наличие боевого опыта.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объёмов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

Освобождаются от мобилизации:

— забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

— признанные временно не годными по состоянию здоровья;

— занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

— имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет;

— те, чьи матери, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Постоянно живущие вне России и не состоящие на воинском учёте не подлежат мобилизации. Те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учёте, могут быть призваны.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, с 22 сентября для решения вопросов по частичной мобилизации задействована горячая линия 122.

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