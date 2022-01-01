Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за «повлёкший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.

Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен, за нарушение грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. В случае мародерства лишение свободы будет на срок до 15 лет.

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