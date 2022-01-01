Максим Артамонов корреспондент Президент России объявил в стране частичную мобилизацию Призывать будут тех, кто состоит в запасе или проходил службу в рядах Вооружённых сил Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны объявил о начале частичной мобилизации. Он заявил, что соответствующий указ подписан и вступает в силу с сегодняшнего дня.

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, — сказал Путин.

Указ о частичной мобилизации, отметил глава государства, также предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. На руководителей предприятий ОПК возложена прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация затронет 1% от общего мобилизационного ресурса, будут призваны 300 тыс. резервистов.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Вооружённые силы РФ по приказу российского президента начали специальную военную операцию на территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.