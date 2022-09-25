В Перми заработал Центр содействия для мобилизованных по ошибке Он создан на базе регионального отделения Народного фронта Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Пермском региональном отделении Народного фронта открылся Центр защиты прав граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Обращения принимаются непосредственно в региональном отделении по адресу: Пермь, ул. Советской, 76 (тел. 8 (342) 206-58-13), или в региональных группах Народного фронта в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Центр также будет контролировать, как организованы сбор и отправка мобилизованных.

«Указ Президента о частичной мобилизации — требование сегодняшнего дня. И при её проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом, — заявил Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома ОНФ. — Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать».

В минтербезе Пермского края также сообщили, что проект СоловьёвLive создал специальный Telegram-бот для оперативного решения проблем во время частичной мобилизации — https://t.me/mobilization_rus_bot. Через Telegram-бот можно направить своё обращение или жалобу об ошибках или злоупотреблениях в ходе мобилизационных мероприятий. Для этого нужно коротко описать проблему; указать необходимые данные; приложить фотографии или видео.

Кроме того, в министерстве напомнили, что заработала горячая линия для вопросов о частичной мобилизации — 122. Позвонить на неё можно с городского (стационарного) телефона. Вам ответят: «Вы позвонили в Единую информационно- справочную службу Пермского края». По вопросам мобилизации нажмите цифру «1». Ответит диспетчер, которому можно задавать вопросы.

Напомним, 21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В минобороны рассказали о категориях граждан, которые под мобилизацию не попадают.

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