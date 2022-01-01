В минобороны уточнили категории граждан, которые не попадают под мобилизацию К ним частично отнесены работники сферы IT и связи Поделиться Твитнуть

Граждане ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России. ТАСС приводит полный текст директивы ведомства.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

— в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

— в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

— в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и(или) редакцией и(или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и(или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и(или) распространении продукции средств массовой информации;

— в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — заявили в минобороны.

Ранее сообщалось, что освобождаются от мобилизации: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

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