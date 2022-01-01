Максим Артамонов корреспондент В минтеребезе Прикамья пояснили, почему при мобилизации не проводится медкомиссия Военнослужащие, пребывающие в запасе, автоматически отнесены к категории «годен» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В учебный центр минооброны РФ, расположенный в Свердловской области, 27 сентября отправился второй эшелон мобилизованных жителей Пермского края. Об этом сообщили в минтербезе региона. В ведомстве отметили, что отправки с краевого призывного пункта будут идти до четверга в ежедневном режиме.

На пункте работают представители министерств территориальной безопасности и соцразвития. Они общаются с мобилизованными и отвечают на наиболее волнующие вопросы: о кредитах, ипотеке и социальных льготах; об обеспечении денежным довольствием военнослужащих и их семей, оплате ЖКХ, обмундировании.

В минтеребезе пояснили, почему не проводится медкомиссия:

— По законодательству медкомиссии при частичной мобилизации не требуется, потому что это не первичный призыв. Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории «годен». Однако, если в настоящее время у гражданина имеется справка о подтверждённых заболеваниях или об инвалидности, заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, такую справку необходимо предъявить в военкомате по прибытии по повестке.

В ведомстве добавили, что «если у мужчины, подлежащего мобилизации, нет медицинских документов, визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется — оснований для отправки его на углубленное медицинское освидетельствование нет».

Напомним, 26 сентября первый эшелон мобилизованных пермяков отправился со Сборного пункта краевого Военного комиссариата в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки в Екатеринбург.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Затем минобороны пояснило, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Ранее также стало известно, что в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке.

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