Елена Синица Первый эшелон призванных по частичной мобилизации жителей Прикамья отправится 26 сентября Сначала призывников перевезут в учебный центр для прохождения необходимой подготовки Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 сентября, в 19:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края отправится первый эшелон жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Призывники направятся в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки, добавили в ведомстве.





Ранее телеграм-канал «Березниковский рабочий» также сообщал, что сегодня первые 47 мобилизованных мужчин отправились в Пермь, а оттуда их направят в учебную часть в Свердловской области.





Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Затем минобороны пояснило , кого будут призывать в рамках частичной мобилизации. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. Ранее также стало известно, что в Перми заработал Центр содействия мобилизованным по ошибке.

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